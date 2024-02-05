Песков назвал обстрел Лисичанска чудовищным терактом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали чудовищным терактом обстрел украинскими войсками Лисичанска, в результате чего погибли 28 человек.

"Кроме как террористический акт это по-другому назвать нельзя. Продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, это чудовищный террористический акт", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов обстрел Лисичанска.

Он отметил при этом: "Количество жертв именно говорит о чудовищности этого теракта. Для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция".