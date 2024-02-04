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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Лисичанске, который пострадал в результате обстрела ВСУ, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Сотрудниками МЧС РФ спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу Лисичанск подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, обрушился двухэтажный дом с пекарней внутри.

В РоссииЧисло жертв украинского обстрела Лисичанска достигло 28 человек, включая ребенкаЧитать подробнее

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения атаки Киева по Лисичанску.

"Россия проинформирует международные организации. (...) Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков", - отмечается в ее комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В воскресенье министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что состояние четверых пострадавших в результате обстрела Лисичанска оценивается как крайне тяжелое.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска.

Лисичанск ЛНР МЧС РФ
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