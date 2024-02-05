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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Более 1 млн россиян изъявили желание проголосовать онлайн на выборах президента

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Более 1 млн россиян за неделю заявили о желании проголосовать онлайн на выборах президента РФ в марте, подав заявки через портал государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении Минцифры.

Прием заявлений на участие в выборах онлайн начался на "Госуслугах" 29 января.

В министерстве напомнили, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе vybory.gov.ru принимаются на госуслугах до 23:59 по московскому времени 11 марта.

По данным Минцифры, в топ регионов по количеству заявлений вошли: Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области соответственно.

"В личном кабинете избирателя на портале Госуслуг можно узнать номер и адрес своего избирательного участка и посмотреть сведения о кандидатах", - говорится в сообщении.

В случае изменения планов заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки. Если по месту прописки проголосовать в дни выборов не получается, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель", в котором выбрать удобный участок.

Выборы президента России в этом году пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов России, для москвичей голосование будет доступно на портале mos.ru (им подавать заявление для участие в ДЭГ не надо).

Минцифры РФ
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