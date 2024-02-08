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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

ЦИК получил 1,88 млн заявлений об участии в ДЭГ и голосовании по месту нахождения

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Избиратели подали уже 1,88 млн заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения на президентских выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На сей момент подано 1 млн 880 тысяч заявлений, 1 млн 450 тысяч из них - это на дистанционное электронное голосование, это в 28 регионах, которые мы определили для того, чтобы у них была возможность голосовать дистанционно, те, кто будет голосовать на федеральной платформе", - сказала она.

Еще 430 тысяч заявлений поданы для голосования по месту нахождения.

Прием документов для участия в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения начался с полуночи 29 января.

ЦИК ранее решил, что механизм дистанционного голосования будет применяться в марте в 29 регионах России, но подавать заранее заявление о том, что избиратель хочет проголосовать дистанционно нужно в 28 регионах, поскольку в Москве этого делать не надо. Прием заявлений продлится до 11 марта.

Центризбирком Элла Памфилова ДЭГ
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