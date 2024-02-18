Лекорню заявил, что Франция не считает себя соучастником конфликта на Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Соглашение о взаимной безопасности, подписанное президентами Франции и Украины, предусматривает военную поддержку Киева, но Париж не относит себя к соучастникам конфликта, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

Как сказал глава французского оборонного ведомства в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du dimanche, помогать Украине - "это не значит быть соучастником военных действий".

По его словам, заключенное в минувшую пятницу соглашение подтверждает "неуклонную приверженность Франции поддержке Украины (...) как с точки зрения вооружения, технического обслуживания поставленной техники, так и с точки зрения обучения (военных)". Как сказал Лекорню, в частности, поддержка будет осуществляться в сферах противовоздушной обороны и артиллерии. Он сообщил, что производственные мощности по выпуску гаубицы Caesar удвоены "с возможностью выпуска до 78 орудий для Украины на заводах Nexter в 2024 году". При этом как новшество министр отметил работу "по интеграции искусственного интеллекта в системы гаубиц Caesar".

Лекорню заявил также, что Украине одной из первых в ближайшие недели будут поставлены дроны-камикадзе нового поколения, находящиеся в экспериментальной стадии.

Отвечая на вопрос о поставках Киеву боеприпасов, министр сказал, что ежемесячные поставки утроены, производится 3 тыс. снарядов 155 мм в месяц. Однако этот объем он признал "весьма недостаточным".

Президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Владимир Зеленский подписали 16 февраля в Париже соглашение о взаимной безопасности. В рамках соглашения Франция обязалась предоставить дополнительную военную помощь на 3 млрд евро в 2024 году.