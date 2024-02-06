Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России на 7% за неделю

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В России за неделю с 29 января по 4 февраля заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла к предыдущей неделе на 7,2%, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%", - говорится в пресс-релизе. Заболеваемость выросла 39 регионгах, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране.

За эту неделю умерли 107 человек с выявленным заражением коронавирусом. С 22 по 28 января заболеваемость снижалась на 4,1%, было зарегистрировано 111 умерших.

За неделю с 29 января по 4 февраля количество госпитализаций составило 3 051 случай, что на 4,3% больше, чем неделей ранее. Госпитализаций стало больше в 37 регионах, в том числе в 13 регионах рост превышал средний по России.

В Москве за эту же неделю выявили 7819 случаев заражения коронавирусом, сообщает профильный сайт "Объясняем.РФ". За неделю в городе были госпитализированы 655 заболевших, умерли 16.

С 22 по 28 января в столице было выявлено 6 505 случаев заражения коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 06 февраля 2024 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Японская MOL ищет способ продать зафрахтованные газовозы для "Арктик СПГ 2"

Аэропорт Саранска возобновил работу после инцидента с Superjet

Суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Генпрокуратура подала иск к материнской компании группы ЧЭМК

Борис Акунин заочно арестован по делу о призывах к терроризму

Борис Акунин заочно арестован по делу о призывах к терроризму

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

Режим повышенной готовности ввели в портах Ленинградской области

Режим повышенной готовности ввели в портах Ленинградской области

Город Губкин в Белгородской области атакован дронами ВСУ

Москалькова запросила у украинского омбудсмена информацию об обстрелах Белгорода

Москалькова запросила у украинского омбудсмена информацию об обстрелах Белгорода

Что произошло за день: понедельник, 5 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });