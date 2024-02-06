Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России на 7% за неделю

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В России за неделю с 29 января по 4 февраля заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла к предыдущей неделе на 7,2%, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%", - говорится в пресс-релизе. Заболеваемость выросла 39 регионгах, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране.

За эту неделю умерли 107 человек с выявленным заражением коронавирусом. С 22 по 28 января заболеваемость снижалась на 4,1%, было зарегистрировано 111 умерших.

За неделю с 29 января по 4 февраля количество госпитализаций составило 3 051 случай, что на 4,3% больше, чем неделей ранее. Госпитализаций стало больше в 37 регионах, в том числе в 13 регионах рост превышал средний по России.

В Москве за эту же неделю выявили 7819 случаев заражения коронавирусом, сообщает профильный сайт "Объясняем.РФ". За неделю в городе были госпитализированы 655 заболевших, умерли 16.

С 22 по 28 января в столице было выявлено 6 505 случаев заражения коронавирусом.