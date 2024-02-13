Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась более чем на 6%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России за неделю с 5 по 11 февраля увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 6,2%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 6,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 47 субъектах РФ, в том числе в 15 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там сообщили, что за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции скончались 106 человек.

В период с 29 января по 4 февраля заболеваемость поднималась на 7,2%, было зарегистрировано 107 умерших.

За неделю с 5 по 11 февраля количество госпитализаций составило 3 177 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 4,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах рост превышал средний по России.

За прошедшую неделю выздоровели 24 650 человек, или на 1,6% больше в сравнении с предыдущей неделей.