"БелАЗ" с 2025 г. намерен выпускать основные виды самосвалов только на российских двигателях

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ОАО "БелАЗ" рассчитывает в 2025 году заменить все иностранные двигатели на самых распространенных видах карьерной техники на российские. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора - технический директор "БелАЗ" Сергей Лесин.

"Это небыстрый процесс. У нас есть ряд проектов, по которым мы получили опытные образцы, они проходят сейчас эксплуатационные испытания. По каким-то продуктам уже есть одобрение по серийному производству. (. . .) По сути, когда эти работы будут завершены, мы полностью закроем потребность в дизельных двигателях по самым массовым продуктам. Вполне реально выйти на полное импортозамещение в этой части в 2025 году, если не возникнет никаких трудностей", - отметил Лесин.

Он напомнил, что в настоящее время "БелАЗ" выпускает карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 90 тонн с двигателями производства "Ярославского моторного завода" (ЯМЗ, входит в группу "ГАЗ"). В частности, двигатели ЯМЗ-240НМ2 традиционно устанавливаются на технику грузоподъемностью 30-45 тонн, на самосвалы грузоподъемностью 60 тонн начали серийно устанавливать двигатели ЯМЗ-45.

"В этом году мы будем изготавливать опытный образец и отдавать в эксплуатацию самосвалы грузоподъемностью 90 тонн с мощностью двигателя 1 тыс. лошадиных сил. Результаты увидим в следующем году", - добавил топ-менеджер.

"БелАЗ" также работает с "Коломенским заводом" (входит в "Трансмашхолдинг"). Произведенный тем двигатель был установлен на новый самосвал грузоподъемностью 220 тонн, который "БелАЗ" презентовал в июле. В настоящее время машина проходит этап эксплуатационных испытаний и подготавливается к серийному производству.

"Уже есть проект договора поставки на 20 единиц таких двигателей. По коломенскому двигателю мы должны получить предварительный результат уже в этом году, завершить эксплуатационные испытания - к июню 2024 года", - сказал Лесин.

Кроме того, "БелАЗ" и "Уральский дизель-моторный завод" (УДМЗ, входит в холдинг "Синара - транспортные машины") подписали контракт на поставку в этом году 20 двигателей для машин грузоподъемностью 220-240 тонн. "Мы сейчас говорим про опытную эксплуатацию, предсерийные работы. Промежуточные итоги, скорее всего, будут в марте 2024 года. Конец следующего года - принятие решения о серийном производстве", - сказал Лесин.

Помимо этого заводы работают над проектом по созданию двигателя для машин грузоподъемностью 130 тонн, но, как уточнил Лесин, нужно двигаться последовательно: "Сначала получим результат по УДМЗ ДМ-185, а дальше приступим к проектированию совместного двигателя для машин на 130 тонн".

"БелАЗ" серийно приобретает для своей спецтехники и двигатели Тутаевского моторного завода (входит в группу "КАМАЗ"). Однако этот завод "довольно сильно перегружен", посетовал Лесин. "Готовы работать с партнерами по новым проектам, но у них пока нет ресурсов для этого", - сказал он.

"БелАЗ" принимал участие в международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходила 10-14 июля в Екатеринбурге. Страной-партнером мероприятия в этом году стала Белоруссия.

Белоруссия и Россия 15 февраля подписали соглашение о единой промышленной политике. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщал, что белорусская и российская стороны начали реализацию ряда совместных проектов в рамках соглашения еще до его подписания. Он напомнил ранее принятое совместное решение о замене двигателей при производстве 220-тонных "БелАЗов" с американских на российские. Также ранее Белоруссия и Россия договорились о производстве унифицированных узлов и автокомпонентов для "МАЗа" и "КАМАЗа".

"БелАЗ" – один из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. До введения западных санкций завод занимал около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. "БелАЗ" производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

Компания находится под санкциями США, ЕС и Канады.