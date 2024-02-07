Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Январь 2024 года оказался гораздо более благоприятным для федерального бюджета России, чем предыдущий январь, когда неожиданно большой дефицит на фоне резкого скачка расходов и слабых поступлений породил у аналитиков сомнения в выполнимости прогнозов на весь 2023 год.

Как сообщил Минфин, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 трлн 396 млрд рублей, что на 76,6% выше объема поступления доходов в январе 2023 года. Ненефтегазовые доходы подскочили на 84,8%, до 1 трлн 721 млрд руб. Значимый вклад в этот рост оказали поступления неналоговых доходов единовременного характера - в том числе платежи от аукционов о закреплении квот на добычу водных биоресурсов, отметил Минфин. В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете, сказано в сообщении.

Нефтегазовые доходы выросли год к году на 58,7%, до 675 млрд рублей. Преимущественно это объясняется динамикой цен на российскую нефть. При этом поступление нефтегазовых доходов в январе сложилось на уровне "незначительно ниже" их базового размера, что обусловлено отклонением месячных показателей физических объемов от прогнозируемых значений, обращает внимание Минфин. "В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым размером", - говорится в сообщении.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, к повышенной базе января 2023 года сократились на 13,2%, до 2 трлн 704 млрд рублей. Ускорение финансирования расходов в начале прошлого года главным образом было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, напоминает Минфин.

Дефицит федерального бюджета в январе - 308 млрд рублей. Это в пять раз меньше по сравнению с январем 2023 г (1,65 трлн руб.) в процентном отношении к прогнозному ВВП (0,2% против 1%), и в 5,4 раза - в абсолютном выражении.

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