Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Январь 2024 года оказался гораздо более благоприятным для федерального бюджета России, чем предыдущий январь, когда неожиданно большой дефицит на фоне резкого скачка расходов и слабых поступлений породил у аналитиков сомнения в выполнимости прогнозов на весь 2023 год.

Как сообщил Минфин, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 трлн 396 млрд рублей, что на 76,6% выше объема поступления доходов в январе 2023 года. Ненефтегазовые доходы подскочили на 84,8%, до 1 трлн 721 млрд руб. Значимый вклад в этот рост оказали поступления неналоговых доходов единовременного характера - в том числе платежи от аукционов о закреплении квот на добычу водных биоресурсов, отметил Минфин. В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете, сказано в сообщении.

Нефтегазовые доходы выросли год к году на 58,7%, до 675 млрд рублей. Преимущественно это объясняется динамикой цен на российскую нефть. При этом поступление нефтегазовых доходов в январе сложилось на уровне "незначительно ниже" их базового размера, что обусловлено отклонением месячных показателей физических объемов от прогнозируемых значений, обращает внимание Минфин. "В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым размером", - говорится в сообщении.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, к повышенной базе января 2023 года сократились на 13,2%, до 2 трлн 704 млрд рублей. Ускорение финансирования расходов в начале прошлого года главным образом было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, напоминает Минфин.

Дефицит федерального бюджета в январе - 308 млрд рублей. Это в пять раз меньше по сравнению с январем 2023 г (1,65 трлн руб.) в процентном отношении к прогнозному ВВП (0,2% против 1%), и в 5,4 раза - в абсолютном выражении.

Новость дополняется

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совфед одобрил закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Иск Генпрокуратуры к материнской компании группы ЧЭМК связан с истребованием имущества

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Что произошло за день: вторник, 6 февраля

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

Дипломатов стран Балтии вызвали в российский МИД в связи с выборами

Дипломатов стран Балтии вызвали в российский МИД в связи с выборами

Вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента отложен до 8 февраля

Вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента отложен до 8 февраля

"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала

Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала

РФ ни разу не получила по своим запросам данные по взрывам на "Северных потоках"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });