Суд попросили признать экстремистским движение в поддержку Фургала

Соответствующее ходатайство прокурора будет рассмотрено судом в Хабаровске 22 февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Хабаровске рассмотрит 22 февраля ходатайство прокурора о признании движения "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией с последующим запретом ее деятельности на территории РФ, сообщили в министерстве юстиции.

"В соответствии с частью 3 статьи 263 Кодекса административного судопроизводства РФ Минюст России информирует, что административное дело № 3а-49/2024 по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании на 22 февраля 2024 г. в 10 часов 00 минут в помещении Хабаровского краевого суда", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Минюста.

Движение "Я/МЫ СЕРГЕЙ ФУРГАЛ" возникло в 2020 году в период следствия над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который обвинялся в организации двух убийств. Местные жители многократно устраивали в Хабаровске несанкционированные митинги и шествия в поддержку Фургала.

15 ноября прошлого года Московский областной суд утвердил назначенное Фургалу наказание в 22 года колонии строгого режима.

Согласно вердикту, присяжные посчитали доказанной вину

Фургала в организации двух убийств, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил летом 2020 года. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах.

Вскоре президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.