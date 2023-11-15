Апелляционный суд утвердил наказание Фургалу в 22 года колонии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Московский областной суд признал законным наказание в 22 года колонии строгого режима, назначенное бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по уголовному делу об убийствах, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Люберецкого городского суда Московской области от 10 февраля 2023 года в части назначенного подсудимым наказания оставлен без изменений, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде в среду.

Вместе с тем апелляционный суд направил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции вопрос о возмещении судебных издержек.

Адвокаты и подсудимые настаивали на незаконности приговора, указывая на процессуальные нарушения, допущенные, по мнению защиты, председательствующим судьей по делу, а также на то, что присяжные, выносившие вердикт, находились под давлением. Защита попросила апелляционный суд отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Гособвинение заявило о законности приговора.

После решения Мособлсуда приговор вступил в законную силу.

Приговор

Люберецкий суд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима.

Троих других фигурантов дела - Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова - суд приговорил к 21, 17 и девяти годам шести месяцам колонии строгого режима соответственно.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в покушении на убийство организованной группой из корыстных побуждений по найму общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 - п.п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве организованной группой для сокрытия другого преступления (п.п. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

При этом дело в отношении Фургала по эпизоду об обороте оружия суд прекратил за сроком давности.

Согласно вердикту, оглашенному 2 февраля, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в организации двух убийств, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Как следовало из вердикта, снисхождения Фургал не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Вместе с тем, угрозы пожизненного лишения свободы Фургал избежал. Экс-губернатор был признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено такое наказание, но по которым в настоящее время истек срок привлечения к уголовной ответственности - 15 лет. В таком случае, согласно Уголовному кодексу, при отказе суда освободить Фургала от ответственности по срокам давности, пожизненное лишение свободы к нему применено быть не может.

Карепова, Кадырова и Палея присяжные также признали виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения. При этом Кадырова коллегия посчитала заслуживающим снисхождения по эпизоду о покушении на убийство.

Фабула дела

По версии Следственного комитета России, хабаровский экс-губернатор и его компаньон Николай Мистрюков организовали покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Как установило следствие, Смольского и Зорю было решено "устранить" из-за конфликта по бизнесу, а Булатова - из-за того, что он догадывался о причастности Фургала и Мистрюкова к убийству Зори.

Фургал и Мистрюков, посчитало следствие, выступили заказчиками преступлений, Карепов - организатором, а Кадыров и Палей - исполнителями.

Как сообщалось, Мистрюков признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания на бывшего бизнес-партнера. Его дело было выделено в отдельное производство, он находится под домашним арестом.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву.

Задержание губернатора вызвало общественный резонанс в Хабаровском крае.

Осенью 2023 года в Бабушкинский суд Москвы было передано для рассмотрения уголовное дело о преступном сообществе, особо крупных хищениях и легализации незаконных доходов, по которому в качестве обвиняемых проходит Фурчал и ряд других фигурантов.

Вину Фургал не признает ни по одному из обвинений.