Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Апелляционный суд утвердил наказание Фургалу в 22 года колонии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Московский областной суд признал законным наказание в 22 года колонии строгого режима, назначенное бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по уголовному делу об убийствах, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Люберецкого городского суда Московской области от 10 февраля 2023 года в части назначенного подсудимым наказания оставлен без изменений, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде в среду.

Вместе с тем апелляционный суд направил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции вопрос о возмещении судебных издержек.

Адвокаты и подсудимые настаивали на незаконности приговора, указывая на процессуальные нарушения, допущенные, по мнению защиты, председательствующим судьей по делу, а также на то, что присяжные, выносившие вердикт, находились под давлением. Защита попросила апелляционный суд отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Гособвинение заявило о законности приговора.

После решения Мособлсуда приговор вступил в законную силу.

Приговор

Люберецкий суд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима.

Троих других фигурантов дела - Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова - суд приговорил к 21, 17 и девяти годам шести месяцам колонии строгого режима соответственно.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в покушении на убийство организованной группой из корыстных побуждений по найму общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 - п.п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве организованной группой для сокрытия другого преступления (п.п. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

При этом дело в отношении Фургала по эпизоду об обороте оружия суд прекратил за сроком давности.

Согласно вердикту, оглашенному 2 февраля, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в организации двух убийств, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Как следовало из вердикта, снисхождения Фургал не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Вместе с тем, угрозы пожизненного лишения свободы Фургал избежал. Экс-губернатор был признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено такое наказание, но по которым в настоящее время истек срок привлечения к уголовной ответственности - 15 лет. В таком случае, согласно Уголовному кодексу, при отказе суда освободить Фургала от ответственности по срокам давности, пожизненное лишение свободы к нему применено быть не может.

Карепова, Кадырова и Палея присяжные также признали виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения. При этом Кадырова коллегия посчитала заслуживающим снисхождения по эпизоду о покушении на убийство.

Фабула дела

По версии Следственного комитета России, хабаровский экс-губернатор и его компаньон Николай Мистрюков организовали покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Как установило следствие, Смольского и Зорю было решено "устранить" из-за конфликта по бизнесу, а Булатова - из-за того, что он догадывался о причастности Фургала и Мистрюкова к убийству Зори.

Фургал и Мистрюков, посчитало следствие, выступили заказчиками преступлений, Карепов - организатором, а Кадыров и Палей - исполнителями.

Как сообщалось, Мистрюков признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания на бывшего бизнес-партнера. Его дело было выделено в отдельное производство, он находится под домашним арестом.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву.

Задержание губернатора вызвало общественный резонанс в Хабаровском крае.

Осенью 2023 года в Бабушкинский суд Москвы было передано для рассмотрения уголовное дело о преступном сообществе, особо крупных хищениях и легализации незаконных доходов, по которому в качестве обвиняемых проходит Фурчал и ряд других фигурантов.

Вину Фургал не признает ни по одному из обвинений.

Хроника 09 июля 2020 года – 15 ноября 2023 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Московский областной суд Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Расчеты по предсанкционным сделкам на "СПБ бирже" начнутся в пятницу

ГК ФСК приобрела российские активы бельгийской Sibelco

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Школьники в РФ будут изучать общевойсковой бой и применение дронов

Школьники в РФ будут изучать общевойсковой бой и применение дронов

Чукотка осталась без интернета из-за повреждения наземной части линии связи

Володин заявил о договоренности с Минфином об отмене комиссии при оплате ЖКХ

Володин заявил о договоренности с Минфином об отмене комиссии при оплате ЖКХ

Песков заявил, что при помиловании участников СВО нет исключений для резонансных дел

Суд рассмотрит спор "Балтики" с Carlsberg о лицензиях на бренды в закрытом режиме

Суд рассмотрит спор "Балтики" с Carlsberg о лицензиях на бренды в закрытом режиме

В РСТ отметили неготовность большинства туроператоров к работе с ГИС "Электронная путевка"

В РСТ отметили неготовность большинства туроператоров к работе с ГИС "Электронная путевка"

Авдолян и Исаев продали активы "Сибантрацита"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });