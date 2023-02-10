Суд приговорил экс-губернатора Фургала к 22 годам колонии по делу об убийствах

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Московском областном суде Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Люберецкий городской суд Московской области на основании вердикта присяжных приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по уголовному делу об убийствах, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующий приговор огласил председательствующий по делу Геннадий Цой на выездном заседании в Московском областном суде в пятницу.

Троих других фигурантов дела Фургала - Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова - суд приговорил к 21, 17 и девяти годам шести месяцам колонии строгого режима соответственно.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу суд сохранил всем осужденным.

Иск гражданских потерпевших - родственников погибших - о возмещении морального вреда на сумму более чем в 1 млрд руб. суд оставил для рассмотрения в гражданском производстве.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в покушении на убийство организованной группой из корыстных побуждений по найму общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 - п.п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве организованной группой для сокрытия другого преступления (п.п. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

При этом дело в отношении Фургала по эпизоду об обороте оружия суд прекратил за сроком давности.

Фургал и другие подсудимые встретили приговором возмущенными возгласами. Защита Фургала заявила после оглашения приговора, что обжалует его.

Ранее присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт всем четверым подсудимым.

Согласно вердикту, оглашенному 2 февраля, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в двух убийствах, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Как следовало из вердикта, снисхождения Фургал не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Вместе с тем, угрозы пожизненного лишения свободы Фургал избежал. Экс-губернатор был признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено такое наказание, но по которым в настоящее время истек срок привлечения к уголовной ответственности - 15 лет. В таком случае, согласно Уголовному кодексу, при отказе суда освободить Фургала от ответственности по срокам давности, пожизненное лишение свободы к нему применено быть не может.

Карепова, Кадырова и Палея присяжные также признали виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения. При этом Кадырова коллегия посчитала заслуживающим снисхождения по эпизоду о покушении на убийство.

Суть обвинения

По версии Следственного комитета России, хабаровский экс-губернатор и его компаньон Николай Мистрюков организовали покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

По версии следствия, Смольского и Зорю было решено "устранить" из-за конфликта по бизнесу, а Булатова - из-за того, что он догадывался о причастности Фургала и Мистрюкова к убийству Зори.

Фургал и Мистрюков, посчитало следствие, выступили заказчиками преступлений, Карепов - организатором, а Кадыров и Палей - исполнителями.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. В настоящее время он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".

В 2021 году Фургал стал фигурантом уголовного дела о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве.

Вину Фургал не признает ни по одному из вмененных ему преступлений.

Задержание губернатора вызвало общественный резонанс в Хабаровском крае.

Мистрюков - сообщник, по версии обвинения, Фургала - признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания на бывшего бизнес-партнера. Его дело было выделено в отдельное производство, он находится под домашним арестом.