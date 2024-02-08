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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

В белгородском Шебекино восстановлено более 94% поврежденных обстрелами домов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ходе восстановления жилищной инфраструктуры после обстрелов Шебекинского городского округа.

"Например, с июня 2023 года на территории Шебекино и Новой Таволжанки было повреждено 4 475 жилых помещений, из которых сейчас восстановлено 4 220 жилых помещений, что составляет более 94% от общего объема", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Город Шебекино в начале июня прошлого года подвергался массированным обстрелам ВСУ. Из-за обстрелов в городе отсутствовало электричество, была прекращена подача воды, предприятия остановили работу. Белгородские власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков ВСУ Шебекино Белгородская область
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