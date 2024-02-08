Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Алиева с победой на выборах главы государства, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев поблагодарил Путина за внимание и поздравление.

"Главы государств выразили уверенность, что союзнические и отношения стратегического партнерства между двумя странами будут и дальше развиваться в различных сферах, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы президента. По данным ЦИК, после обработки 93,35% бюллетеней, действующий президент Алиев набирает 92,05% голосов. Явка на выборах составила 76,73%.