Алиев набирает 92,05% на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов на пресс-конференции заявил, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает 92,05% на внеочередных президентских выборах.

Панахов подчеркнул, то на текущий момент ЦИК завершил обработку 93,35% бюллетеней.

По его словам, данные показатели свидетельствуют о том, что Алиев побеждает на внеочередных выборах главы государства с большим преимуществом.

Панахов добавил, что Захид Орудж набирает 2,19% голосов, Фазиль Мустафа - 2%, Гудрят Гасангулиев - 1,76%, Рази Нуруллаев 0,8%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Фуад Алиев - 0,53%.

Ранее глава ЦИК сообщил, что на внеочередных выборах явка составила 76,73%, всего проголосовало 4 млн 971,032 тыс. избирателей.