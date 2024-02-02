ЦИК РФ 7 февраля планирует решить вопрос об оставшихся кандидатах на выборах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании 7 февраля, в среду, собирается принять решение по всем оставшимся кандидатам, заявившим о своем желании участвовать в кампании по выборам президента, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Есть полная уверенность, что за сегодня, субботу и воскресенье работа (по проверке подписей - ИФ) полностью завершится, она, действительно, идет очень интенсивно. Для того, чтобы мы могли (...) пятого (февраля) утром оставшихся двух наших выдвинутых кандидатов известить по итогам проверки подписей и обо всех иных аспектах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

"Вполне возможно, что 7 числа мы можем завершить этот этап избирательной кампании, и по всем нашим выдвинутым кандидатам принять, утвердить те решения, которые будут четко, чисто соответствовать тому материалу, тем выводам, которые мы сделали", - добавила глава ЦИК.

Таким образом, 7 февраля Центризбирком примет решение относительно выдвинутого партией "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина и "Коммунистами России" Сергея Малинковича, проверка подписей которых продолжается.

Как ожидается, в среду также будет принято решение относительно двух самовыдвиженцев – о прекращении статуса кандидата в президенты бьюти-блогера Рады Русских, которая, по словам члена ЦИК Николая Левичева, принесла всего 476 подписей, а также экоактивиста Анатолия Баташева, который на этапе подачи подписей в ЦИК на проверку сам заявил, что собрать нужное количество его команде не удалось. Кроме того, согласно принятым в пятницу постановлениям ЦИК, оба кандидата не представили: документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей на электронном и бумажном носителях, а также списка сборщиков подписей избирателей.

Памфилова обратила внимание на "разного рода политологические размышления и разные версии о том, будет так или не так, как поступит ЦИК".

"Хочу всех разочаровать: Центральная избирательная комиссия поступит исключительно на основании действующего законодательства, нравится оно кому-то - не нравится. Мы тоже иногда ворчим на некоторые его аспекты. Но, тем не менее, жестко, корректно его исполняем. Поэтому наши решения будут базироваться исключительно на анализе тех процедур, честном, четком, профессиональном анализе того, что представлено", - сказала глава ЦИК.

Памфилова пообещала, что члены ЦИК "максимально покажут реальную ситуацию, обоснуют ее", и именно на основании этого будут приняты решения, а "рассуждать и домышлять можно все, что угодно".

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, эксперты успеют до понедельника, 5 февраля, проверить подписи Надеждина и Малинковича и на заседании рабочей группы сообщить им о выявленных недостатках.

"Я предлагаю в понедельник в 10 часов пригласить кандидатов на заседание рабочей группы, где мы будем готовы представить результаты проверочных процедур и протоколы о замечаниях и тех нарушениях, которые мы выявили в ходе проверки подписных листов и документов. В соответствии с законом мы обязаны за двое суток известить, мы это сделаем, и тогда, по всей видимости, мы можем выйти 7 числа на заседание ЦИК, вынести все эти вопросы и рассмотреть вопросы в совокупности с теми, что мы сегодня рассматривали по двум другим кандидатам" - сказал Булаев.

Он выразил уверенность, что выводы комиссии "будут объективны". "Никаких субъективных оценок мы не допускаем. Огромное количество экспертов работает вместе с нами. Аппарат ЦИК, члены ЦИК внимательно, каждый по своему направлению, анализирует все, что происходит, и смотрит документы", - заверил зампред ЦИК.

ЦИК на заседании в пятницу принял постановление о признании Ирины Свиридовой, выдвинутой от Демократической партии России (ДПР), утратившей статус кандидата в связи с тем, что до 31 января она не предоставила в комиссию ни одного необходимого для регистрации документа. Свиридова, присутствовавшая на заседании, отказалась от предоставленного ей Памфиловой слова.

ЦИК в настоящее время уже зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Владимира Путина, идущего на выборы в качестве самовыдвиженца, и трех претендентов на пост главы государства от парламентских политических партий: депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта текущего года.