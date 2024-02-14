Кремль опроверг сообщения о предложении Москвы заморозить украинский конфликт

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сообщения СМИ о том, что Россия через посредников предлагала США заморозить конфликт на Украине на данном этапе.

"Нет, это неправда", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация в СМИ о том, что президент РФ предлагал США заморозить конфликт на Украине, но эта инициатива была отвергнута Штатами.