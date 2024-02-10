Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших от обстрела хутора Понуры
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории хутора Понуры Грайворонского городского округа, есть пострадавшие.
"Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.
Также, по словам губернатора, поврежден экскаватор.