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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших от обстрела хутора Понуры

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории хутора Понуры Грайворонского городского округа, есть пострадавшие.

"Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Также, по словам губернатора, поврежден экскаватор.

Белгородская область Понуры Вячеслав Гладков
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