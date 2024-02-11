Четыре района Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных украинскими военными по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ от 8 февраля разрушения выявлены в поселке Разумное - в одном частном домовладении повреждена кровля", - сообщил глава региона.

В Волоконовском районе в селе Тишанка и на окраине хутора Старый ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

По данным губернатора, в Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры. У троих мужчин осколочные ранения разных частей тела, они находятся под наблюдением специалистов, им оказывается необходимая помощь.

В Краснояружском районе выпущено три артиллерийских снаряда по окраине хутора Архипов, обошлось без последствий, сообщил Гладков.