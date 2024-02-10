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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Что произошло за день: суббота, 10 февраля

Земельные участки посольства Украины в Москве, новые ограничения для иноагентов и взрывчатка в Петербурге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве. Они касались земельных участков, предоставленных под размещение посольства Украины. В прошлом году был разорван договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине.

- Володин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов. По словам спикера Госдумы, для нарушителей предлагается ввести строгие меры ответственности. Цель инициативы - лишить иностранных агентов любых доходов в России.

- Прокуратура предостерегла от несогласованной акции в центре Москвы. Соответствующие призывы появились в соцсетях.

- Экс-глава клиники "Медицина 24/7" арестован в Москве по делу о гибели пациентки. Олег Серебрянский в 2021 году скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. Накануне он был задержан по прилете в РФ из Турции.

- Взрывчатку нашли в промзоне в Санкт-Петербурге. Возбуждено дело о незаконном обороте боеприпасов, причастных устанавливают.

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