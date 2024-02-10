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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Володин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

Володин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разрабатываемых в Госдуме мерах для того, чтобы лишить иностранных агентов любых доходов в России.

"А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", - написал Володин втелеграм-канале.

Он сообщил, что в Госдуме "обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках".

По словам Володина, парламентариям "поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний".

"Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях", - отметил спикер Госдумы.

"Это недопустимо", - считает Володин.

Госдума Вячеслав Володин
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