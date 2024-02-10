Экс-глава клиники "Медицина 24/7" арестован в Москве по делу о гибели пациентки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве арестован Олег Серебрянский - бывший глава клиники "Медицина 24/7", в которой скончалась пациентка, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"9 февраля 2024 года Серебрянский задержан в аэропорту по прилету из Турецкой Республики, после чего помещен в СИЗО. С ним проводятся необходимые следственные действия и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ведомства.

В СКР экс-главврачу клиники "Медицина 24/7" вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

"По данным следствия, в результате оказания в клинике услуг, не отвечающих требованиям безопасности, скончалась женщина", - заявили в ведомстве.

Там напомнили, что в 2021 году Серебрянский скрылся от правоохранительных органов, "в связи с чем был объявлен в международный розыск".

"По ходатайству следствия судом заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СКР. - Ранее судом был вынесен приговор двум сотрудникам клиники".

По сообщениям СМИ, в августе 2023 года клиника "Медицина 24/7" была признана банкротом.