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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Песков предупредил, что затягивание Киевом переговоров усложняет позицию Запада

Песков предупредил, что затягивание Киевом переговоров усложняет позицию Запада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чем дольше Украина и западные страны отказываются от переговоров с Россией, тем тяжелей им будет выйти из кризиса, сохранив лицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый раз он (достойный выход из ситуации - ИФ) будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины, потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте (2022 года - ИФ), но она это не сделала. Точнее, она это сделала, но потом по требованию англосаксов, как мы говорим, они отказались от результатов переговоров", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Так представитель Кремля ответил на вопрос, как Западу найти достойный выход из украинского кризиса.

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"Сейчас, если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность, и эту реальность, как бы киевскому режиму не было больно, придется признавать", - добавил представитель Кремля.

Ранее в ходе интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон поинтересовался у главы российского государства, "не будет ли слишком унизительно для НАТО признать за Россией контроль над тем, что два года назад составляло украинскую территорию".

"Я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но, если желание есть", - ответил Путин.

Дмитрий Песков Украина НАТО Запад Владимир Путин Такер Карлсон
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