Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил неофициальный визит на Филиппины

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" в четверг завершил заход в порт Манила (Филиппины), куда прибыл 11 декабря, сообщила пресс-служба флота.

В ходе визита командование отряда кораблей ТОФ встретилось с представителями ВМС Филиппин и российским послом в стране.

"После отбытия из порта Манила корабли ТОФ провели с филиппинскими коллегами двусторонние тренировки в море по совместному маневрированию и по связи", - говорится в сообщении.

Заход кораблей ТОФ состоялся в рамках программы дальнего морского похода кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября.

ВМС Владивосток Филиппины
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Палата представителей США проголосовала за продолжение расследования в отношении Байдена

Палата представителей США проголосовала за продолжение расследования в отношении Байдена

Военный бюджет НАТО В 2024 году вырастет на 12%

МЧС сообщило об эвакуации из сектора Газа еще 28 россиян с семьями

МЧС сообщило об эвакуации из сектора Газа еще 28 россиян с семьями

Цены на уран в США впервые с января 2008 год превысили $82 за фунт

Цены на уран в США впервые с января 2008 год превысили $82 за фунт

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля

Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом

Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом

Новый премьер Польши Дональд Туск приведен к присяге

Новый премьер Польши Дональд Туск приведен к присяге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });