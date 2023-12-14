Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил неофициальный визит на Филиппины

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" в четверг завершил заход в порт Манила (Филиппины), куда прибыл 11 декабря, сообщила пресс-служба флота.

В ходе визита командование отряда кораблей ТОФ встретилось с представителями ВМС Филиппин и российским послом в стране.

"После отбытия из порта Манила корабли ТОФ провели с филиппинскими коллегами двусторонние тренировки в море по совместному маневрированию и по связи", - говорится в сообщении.

Заход кораблей ТОФ состоялся в рамках программы дальнего морского похода кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября.