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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Суд приговорил члена запрещенной в РФ "Сети" к 24 годам за двойное убийство

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рязанский областной суд в понедельник вынес обвинительный приговор участнику межрегионального сообщества "Сеть" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) Максиму Иванкину по делу о двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграмм-канале.

Иванкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя путем частичного сложения наказаний с предыдущим приговором назначил Максиму Иванкину 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2017 года Иванкин, являясь подозреваемым по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств, покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Вместе с ним, также опасаясь уголовного преследования, скрылись трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец.

Спустя некоторое время, в апреле 2017 года, двое из них – мужчина и женщина – решили вернуться в Пензу и дать показания как на самих себя, так и на соучастников. Желая избежать уголовной ответственности, Иванкин и Полтавец обманом заманили своих знакомых в лес в Рязанской области, где убили.

Полтавец объявлен в международный розыск и заочно арестован. Иванкин ранее был осужден за участие в террористическом сообществе и в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы.

10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры Иванкину и еще шестерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Иванкин был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.

Максим Иванкин Рязань
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