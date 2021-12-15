Участник запрещенной в РФ "Сети" заочно арестован по делу о двойном убийстве

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участника запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" Алексея Полтавца, обвиняемого в убийстве двух человек, останки которых были найдены в лесу под Рязанью.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду, уточнив, что решение было принято еще 25 октября.

Полтавцу заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору (п.а,б,ж, ч.2 ст.105 УК РФ). Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили аналогичное обвинение другому фигуранту этого дела - Максиму Иванкину. По словам адвоката последнего, Полтавец в постановлении упоминался как соучастник преступления.

В феврале 2020 года издание "Медуза" (признана в РФ СМИ-иноагентом) опубликовало материал об исчезновении в 2017 году Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими участниками организации "Сеть" и Алексеем Полтавцом, уехавшим из России.

Останки пропавших обнаружили под Рязанью, были возбуждены дела об убийстве. Позже материалы были переданы для расследования из рязанского управления в центральный аппарат СКР.

10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семи участникам "Сети". В зависимости от роли каждого суд признал их виновными в создании и участии в террористическом сообществе, покушении на участие, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Они были приговорены к наказанию от 6 до 18 лет колонии.