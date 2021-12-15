Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Участник запрещенной в РФ "Сети" заочно арестован по делу о двойном убийстве

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участника запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" Алексея Полтавца, обвиняемого в убийстве двух человек, останки которых были найдены в лесу под Рязанью.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду, уточнив, что решение было принято еще 25 октября.

Полтавцу заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору (п.а,б,ж, ч.2 ст.105 УК РФ). Он объявлен в розыск.

В РоссииФигурантов "Сети" до суда допрашивали об исчезнувшей паре из ПензыФигурантов "Сети" до суда допрашивали об исчезнувшей паре из ПензыЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что следователи предъявили аналогичное обвинение другому фигуранту этого дела - Максиму Иванкину. По словам адвоката последнего, Полтавец в постановлении упоминался как соучастник преступления.

В феврале 2020 года издание "Медуза" (признана в РФ СМИ-иноагентом) опубликовало материал об исчезновении в 2017 году Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими участниками организации "Сеть" и Алексеем Полтавцом, уехавшим из России.

Останки пропавших обнаружили под Рязанью, были возбуждены дела об убийстве. Позже материалы были переданы для расследования из рязанского управления в центральный аппарат СКР.

10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семи участникам "Сети". В зависимости от роли каждого суд признал их виновными в создании и участии в террористическом сообществе, покушении на участие, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Они были приговорены к наказанию от 6 до 18 лет колонии.

"Сеть" Алексей Полтавец

Новости по теме

Новости

Недельный эпидпорог по ОРВИ и гриппу в России превышен почти на 50%

Недельный эпидпорог по ОРВИ и гриппу в России превышен почти на 50%

Против краснодарской экс-судьи Хахалевой разрешили возбудить уголовное дело

Против краснодарской экс-судьи Хахалевой разрешили возбудить уголовное дело

МИД РФ будет вести публичный перечень иностранцев под персональными санкциями

Госдума согласилась расширить "закон Димы Яковлева" на всех иностранцев

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат

Минэнерго оценило себестоимость добычи российской нефти в $15-45 за баррель

Два стратегических бомбардировщика РФ вели патрулирование над Охотским и Японским морями

Сенаторы поддержали закон о расширении полномочий полицейских

Сенаторы поддержали закон о расширении полномочий полицейских

Матвиенко заявила о попытке министра просвещения надавить на Совфед

Суд оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 500 тыс. рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });