Тему реформирования "Почты России" обсудят в Думе после выборов президента

На парламентские слушания пригласят руководство компании

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Парламентские слушания, посвященные реформированию "Почты России", пройдут в Госдуме после выборов президента, сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Из крупных парламентских слушаний у нас в перспективе - тема, связанная с реформированием "Почты". Но мы считаем, что она (тема - ИФ) социально емкая, поэтому мы, наверное, будем рассматривать ее уже после выборов президента с тем, чтобы новое правительство дальше занималось реализацией", - сказал Хинштейн во вторник на заседании комитета.

Как сообщил Хинштейн "Интерфаксу", на парламентские слушания будет приглашено руководство "Почты России".

"Мы хотим послушать, в целом, "Почту" о том, как сегодня идет ее работа, каким образом преодолевается сегодня финансовый разрыв, какие новые инструменты она намерена применять, как идет взаимодействие с маркетплейсами, какие меры поддержки "Почте" необходимы", - сказал Хинштейн.

По его словам, Госдума "так широко тематику "Почты", к сожалению, в последний (продолжительный - ИФ) период не обсуждала".

"Мы не форсировали эти события, понимая, что коллегам надо было закончить проведение аудита, началась проверка Счетной палаты. Но вот по аудиту уже, я надеюсь, что к слушаниям все материалы будут уже утверждены, понятны", - сказал глава комитета.

По итогам парламентских слушаний могут быть сформулированы дополнительные законодательные инициативы для оздоровления компании, подтвердил депутат: "В противном случае в парламентских слушаниях нет смысла. Должен быть практический (результат)".

Финансовые проблемы "Почты России"

В прошлом году стало известно о финансовых проблемах "Почты России".

В начале 2023 года "Почта России" сообщила, что в 2022 году впервые с 2014 года получила чистый убыток, который составил 27,22 млрд рублей, против 265,99 млн рублей чистой прибыли в 2021 году. Выручка "Почты России" в 2022 году составила 208,44 млрд рублей, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 4%.

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в "Почте России", призвала срочно принять меры для решения проблемы и пообещала обратиться в правительство по данному вопросу. Проверку компании провело Федеральное казначейство, также контрольные мероприятия осуществляет Счетная палата.

"Почте России" было поручено изучить возможности повышения своей эффективности за счет внутренних резервов. Компания должна разработать стратегию своего развития и представить ее в I квартале 2024 года.