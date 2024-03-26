Минцифры предлагает субсидировать "Почте России" предоставление социальных услуг

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минцифры считает необходимым введести государственное субсидирование предоставляемых "Почтой России" социально значимых функций и планирует выступить с соответствующим предложением, заявил в Госдуме глава министерства Максут Шадаев.

Государственное субсидирование "Почты России" было отменено в 2014 году.

Шадаев напомнил, что "Почта России" выполняет социальную функцию по предоставлению гарантированного набора услуг по всей стране, при этом в ряде населенных пунктов она является "эксклюзивным представителем инфраструктуры обслуживания".

"И эта социальная функция важна как с точки зрения доступности (с точки зрения наличия отделений связи в самых отдаленных населенных пунктах), так и с точки зрения тарифов на регулируемые услуги. То есть мы не можем эти тарифы отпускать и делать эти услуги полностью окупаемыми для "Почты", - сказал министр.

Он не видит сейчас другого варианта, кроме как "дотировать из бюджета эту функцию, которая нужна для того, чтобы обеспечить предоставление гарантированного набора услуг на территории всей страны".

"Потому что поднимать тарифы вряд ли возможно, потому что услугами "Почты" пользуются как раз во многом социально незащищенные слои населения. Закрывать отделения почтовой связи - тоже не вариант. Поэтому единственный способ - это дотировать", - сказал министр.

Он уверен, что без господдержки "Почта" развиваться не сможет. При этом, по мнению Шадаева, эта поддержка не должна быть разовой, необходимо постоянное субсидирование социальной функции.

По словам Шадаева, Минцифры в настоящее время проводит оценку требуемого размера субсидий.

"Сейчас мы финальные расчеты все сделаем, поймем, сколько нужно государству для того, чтобы обеспечить предоставление этих услуг, и будем выходить с предложениями все-таки это финансировать", - заявил глава Минцифры.

При этом он отметил, что это не отменяет того, что "Почта" должна наращивать эффективность, внедрять цифровые инструменты, платформы, сервисы, перестраивать свою логистику.