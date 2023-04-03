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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Совет Думы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ

Совет Думы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Совет Думы принял решение приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ, сообщает в понедельник официальный сайт Госдумы со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году", - цитирует сайт слова Володина.

Он сообщил о попытках воспрепятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ. "Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос", - заявил председатель Госдумы.

ОБСЕ Госдума Вячеслав Володин ПА ОБСЕ
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