Мишустин пообещал помочь ученым с доступом к зарубежной научной литературе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину, что в сложившейся ситуации часто лишаются доступа к международным базам научной литературы. Он пообещал им помочь.

Ученые сказали премьеру, что лишаются доступа к международным базам данных иногда по политическим причинам, а иногда просто потому, что нет возможности провести банковские транзакции. Они предложили на базе ИНИОНа создать обновляемую, доступную для ученых цифровую платформу как с фундаментальной, так и актуальной научной литературой, периодикой, в том числе зарубежной, доступом к базам данных.

"Я предложил бы (...) подумать над тем, каким образом оптимизировать возможности получения информации из источников, которые так или иначе могут быть для нас открытыми, легальными, либо смотреть через дружественные страны, каким образом можно работать", - отметил Мишустин, обратив внимание на необходимость соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в этом вопросе синхронизировать потребности научного сообщества для понимания необходимых закупок.

"Необходимо не терять возможности получать доступ к научным работам, которые необходимы", - сказал премьер.

Замдиректора по библиотечной работе ИНИОНа Людмила Юрченкова сказала, что главным источником комплектования научных фондов института является федеральная система обязательного экземпляра. Вместе с тем, огромную ценность имеют современные издания по общественно-гуманитарным наукам на иностранных языках: немецком, французском, английском, арабском и других. Она попросила выделить финансирование на закупку современных книг, востребованных гуманитарным сообществом.

"Очень важно, чтобы ИНИОН РАН был площадкой, на которой сходятся интересы академических вузов, институтов для того, чтобы вы, как агрегатор, именно работали. В этом смысле, если вы такую модель сделаете, я думаю, мы, конечно, поддержим возможности финансирования для закупки книг", - сказал Мишустин.

Экскурсия по послепожарной библиотеке

В институте Мишустин осмотрел библиотеку, восстановленную после пожара 2015 года. В фонде хранятся редкие издания XVI - начала XX веков, документы на древних и современных восточных, европейских и русском языках. При пожаре 30 января 2015 года многие издания пострадали от воды в ходе тушения, для их спасения было решено поместить книги в морозильные камеры хладокомбинатов Росрезерва.

В библиотеке премьеру показали специальную камеру по конвекционной сушке пострадавших изданий. Этой камере предстоит, по словам работников института, высушить около 500 тонн литературы, в дальнейшем она может использоваться как "скорая помощь" в случае, если книги подвергнутся влаге или произойдет затопление.

"Почему вы так уверены, что за 10 лет кого-то затопят? А я верю, что никого не затопит, если мы все будем делать правильно в соответствии с техникой безопасности", - ответил Мишустин.

Ему также рассказали о восстановленном крыле здания и ознакомили с научной деятельностью ИНИОНа.

"Мы первые в мире, кто подытожил президентство Трампа (экс-президент США Дональд Трамп - ИФ)", - сообщил директор института Алексей Кузнецов.

"Вы уверены?" - уточнил Мишустин.

Кузнецов утвердительно ответил.

"Первыми в мире - это интересно", - заметил на это премьер-министр и поинтересовался, осуществлялся ли этот анализ в рамках какого-то заказа.

Директор Института заметил, что этот анализ производился в рамках деятельности ИНИОН.

Следом премьеру рассказали о работе института по географическому отслеживанию иностранных инвестиций в основном со странами СНГ. Эта работа ИНИОНа Мишустина заинтересовала, он попросил руководство института поделиться ссылкой, где размещена вся информация.

Посетил Мишустин и интерактивный музей библиотеки, где ему продемонстрировали книгу, в которой был собран материал о первой в мире организованной Николаем II международной конференции мира в Гааге с автографом составителей этой книги.

Решение о создании ИНИОНа было принято в октябре 1968 года Центральным комитетом КПСС и Советом министров СССР, в феврале 1969 года - президиумом Академии наук.

ИНИОН РАН ведет научную деятельность, выполняет фундаментальные научные исследования в области общественных и гуманитарных наук. Основные научные направления: политические науки, юриспруденция, культурология, общественные науки - междисциплинарные, международные отношения и регионоведение, науковедение, антропология, социология, экономика, языки и лингвистика, информатика, история, междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук, философия, религиоведение, литературоведение, библиотековедение.

Сейчас институт продолжает восстанавливать замороженные издания фондов, пострадавшие при пожаре, и оценивать ущерб. В качестве сохранившихся изданий идентифицировано 1 378 762 экземпляра библиотечного фонда (817 952 книги и 560 810 журналов). Сверку планируется завершить в I квартале 2023 года - прогнозное число идентифицированных изданий составит порядка 1,9 млн экземпляров.

Развертывание в полном объеме библиотечной и просветительской деятельности ИНИОНа планируется к сентябрю 2023 года.