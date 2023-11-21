Минобрнауки опровергло сбор данных об ученых, участвующих в международных встречах

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ опровергло информацию о том, что сбор сведений о российских ученых, которые являются участниками международных научных мероприятий, проходит впервые, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Распространяемая в социальных сетях информация о якобы впервые проводящемся сборе сведений об участниках международных научных мероприятий с российской стороны не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что информация обо всех участниках международных научных мероприятий не запрашивалась. Речь шла исключительно о наиболее значимых из них как с российской, так и зарубежной сторон, что позволяет объективно оценить уровень площадки, понять, насколько востребованной она оказалась, пояснили в Минобрнауки.

"Ни о каких дополнительных ограничениях, якобы налагаемых на подведомственные организации в части определения направлений научного международного сотрудничества, разумеется, речи не идет", - подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что план конгрессно-выставочных мероприятий формируется Минобрнауки России ежегодно, с той же периодичностью осуществляется и оценка его реализации. Сбор данных о международных мероприятиях осуществляется по линии профильного Департамента международного сотрудничества. В Минобрнауки также добавили, что в прошлом году подведомственными организациями была предоставлена информация о более чем трех тысячах международных мероприятий.

"Эти статистические сведения необходимы Минобрнауки России для того, чтобы принимать управленческие решения - концентрировать усилия на тех направлениях, по которым работа ведется недостаточно активно, или наоборот выявлять те случаи, в которых тематически схожие мероприятия проводятся различными подведомственными организациями параллельно, дублируя друг друга", - пояснили в ведомстве.

Ранее в "Ведомостях" появилась информация, что Минобрнауки направило в подведомственные Российской академии наук научные организации письмо с требованием составить поименный список участников международных научных мероприятий за 2023 год.