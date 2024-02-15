Путин обвинил главу МИД ФРГ во враждебном отношении к Германии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Политики типа главы МИД Германии Анналены Бербок враждебно относятся не только к России, но и к своей стране, заявил президент РФ Владимир Путин, при этом заметив, что современные немцы не должны нести ответственность за преступления нацистов.

"Сама госпожа Бербок представляет партию зеленых, многие представители этой части политического спектра Европы - они спекулируют на страхах людей и разжигают эти страхи людей перед теми событиями, которые могут происходить в мире в связи с изменением климата. А потом, спекулируя на этих страхах, самими же разжигаемыми, проводят политическую линию, далекую от того, с чем они пришли к власти", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого выложен в телеграм-канале Кремля.

Это сейчас, добавил он, в Германии и происходит, возросла угольная генерация и никакой зеленой повестки нет.

"Такие люди, как министр иностранных дел Германии, они, конечно, она в данном случае, враждебно настроены к нашей стране, к России, но она, на мой взгляд, враждебно относится и к своей собственной стране, потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны, своего народа", - сказал президент РФ.

При этом, по словам Путина, следующие его высказывания могут прозвучать неким диссонансом к сказанному выше. "Я не считаю, что сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия" - сказал президент РФ, отметив, что это было бы несправедливо.

Он добавил, что считает нечестной позицией "лепить этот лейбл на весь немецкий народ". "Это злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза, мне кажется, что это не по-честному, да это и не к чему. Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле чем занимается и какую политику проводит", - сказал российский лидер.

Во многих странах, отметил он, сейчас звучит политический лейтмотив о какой-то исключительности народов, об их избранности. "Послушайте, вот с этого нацизм и начинался. Поэтому, если уж это имеет такое широкое распространение, надо бы также во всяком случае подумать о том, чтобы на глобальном уровне выстроить такую антифашистскую антинацистскую пропаганду и работу", - сказал Путин, заметив, что это не должно быть на государственном уровне, что это будет эффективно на уровне общественного сознания и общественной инициативы вне зависимости от страны.