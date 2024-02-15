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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Путин назвал НАТО инструментом, от которого США вправе отказаться

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - НАТО является инструментом внешней политики США, и если Вашингтон решит, что необходимость в нем отпала, то это его право, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью Павлу Зарубину он прокомментировал слова американского экс-президента Дональда Трампа, заявившего, что Вашингтон должен защищать европейские страны только в случае, если они будут за это платить.

"Наверное, с его точки зрения в этом есть какая-то логика. С точки зрения европейцев логики никакой нет, а они хотели бы, чтобы США и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО", - сказал Путин.

По его словам, НАТО - инструмент внешней политики США.

"Если США считают, что этот инструмент им не нужен, то это - их решение", - добавил президент РФ.

Он также отметил, что Трампа называют несистемным политиком.

"У него есть собственный взгляд на тему того, как у США должны развиваться отношения с их союзниками", - сказал Путин.

При этом российский лидер напомнил, что и раньше действия Трампа вызывали напряжение в Европе, напомнив историю с выходом США из киотских соглашений по климату.

Владимир Путин США НАТО
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