Росстат представил три варианта прогноза численности населения РФ к 2046 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала три варианта демографического прогноза РФ до конца 2045 года, рассчитанных с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре-ноябре 2021 года.

Средний (базовый) вариант прогноза был опубликован еще в конце октября 2023 года, сейчас к нему добавились низкий (консервативный) и высокий (оптимистичный) варианты прогноза. Росстат готовит демографический прогноз страны в трех вариантах - низкий, средний и высокий прогнозы - на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

В Росстате отмечают, что демографический прогноз составлен без учета населения, проживающего в четырех новых регионах России.

Как сообщалось, на 1 января 2023 года в России проживало 146,45 млн человек.

К 1 января 2046 года, по прогнозу Росстата, население страны в среднем (базовом) сценарии сократится до 138,8 млн человек.

В низком сценарии население страны к 2046 году упадет до 130,6 млн человек.

В высоком сценарии население РФ вырастет к 2046 году до 150,9 млн человек.

Низкий вариант демографического прогноза предполагает сокращение население на всем прогнозном периоде примерно на 600-750 тыс. человек в год, в том числе естественная убыль прогнозируется в интервале 750-900 тыс. человек в год, миграционный прирост закладывается в районе 150 тыс. человек в год.

Согласно среднему (базовому) прогнозу Росстата, численность населения в РФ в 2024-2032 годах будет сокращаться более чем на 400 тыс. человек в год, в том числе естественная убыль населения (превышения смертности над рождаемостью) будет превышать в эти годы 600 тыс. человек в год, а в некоторые годы и 700 тыс. человек, миграционный прирост на всем протяжении прогнозного периода закладывается в интервале 210-230 тыс. человек в год. Начиная с 2032 года, по среднему прогнозу Росстата, население страны будет сокращаться темпами менее 400 тыс. человек в год (за счет замедления естественной убыли населения), в 2041-2045 годах - менее чем на 200 тыс. человек в год.

В высоком (оптимистичном) сценарии демографического прогноза Росстат ожидает сокращение численности населения темпами менее 200 тыс. человек в год до 2028 года (закладывает в этот период естественную убыль населения в 400-500 тыс. человек в год при высоком миграционном приросте в 315-370 тыс. человек в год). Начиная с 2029 года Росстат ожидает в высоком сценарии рост численности населения с постепенным ускорением до более 500 тыс. человек в год с 2041 года. В этом сценарии Росстат ожидает, что естественная убыль населения прекратится в 2037 году и начнется естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью). Миграционный прирост после 2033 года в этом сценарии ожидается свыше 400 тыс. человек в год.