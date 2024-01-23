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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл предложил расширить круг многодетных отцов, которые не подлежат мобилизации.

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"В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей. Особенно это актуально сейчас", - сказал патриарх во вторник на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Он пояснил, что, по действующему ныне закону, право на отсрочку имеют отцы четырех детей. Нужно предоставить такие же права и семьям, имеющим трех детей, считает патриарх. "Именно такая семья дает хотя и минимальный, но реальный прирост нашего населения, - отметил глава Церкви. - У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя есть, и именно эта семья обеспечит воспроизводство населения".

Патриарх Кирилл
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