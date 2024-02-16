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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Ямальский омбудсмен не получал жалоб от Навального

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук не получал жалоб от Алексея Навального, сообщили "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена.

"От Алексея Навального или его представителей в адрес уполномоченного по правам человека в ЯНАО жалоб и обращений не поступало", - отметили в аппарате.

Ранее об отсутствии жалоб "Интерфаксу" сообщал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа Данила Гонтарь.

В конце декабря 2023 года Гонтарь подтверждал "Интерфаксу" данные, что Навального этапировали в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в пятницу управление ФСИН России по ЯНАО сообщило о смерти Навального.

Навальный отбывал наказание в ИК-3 по приговору Московского городского суда, который назначил ему 19 лет колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). До этого он был осужден за ряд других преступлений, в том числе за мошенничество.

Навальный оказался в колонии в 2021 году после возвращения из Германии, где он проходил лечение в связи с предполагаемым отравлением. Изначально определенный ему как условный срок по так называемому делу "Ив Роше" был заменен на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения назначенных ему ограничений и обязательств.

ФСИН ЯНАО Ямало-Ненецкий автономный округ Алексей Навальный
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