МИД назвал саморазоблачительной моментальную реакцию Запада на смерть Навального

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Реакция лидеров стран НАТО в связи с информацией о смерти Алексея Навального "саморазоблачительна", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна", - написала она в Тelegram.

"Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы", - добавила она.

Позднее в МИД отдельно прокомментировали заявления представителей США в связи со смертью Навального. В сообщении в telegram-канале процитировали советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана, который заявил, что, если информация подтвердится, то "речь идет об ужасной трагедии".

"Смерть человека - всегда трагедия. Интересно, почему для Белого дома и госдепа смерть российского гражданина в российской исправительной колонии оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем гибель американского гражданина, журналиста Гонсало Лиры, замученного в украинской тюрьме?" - говорится в сообщении.

"Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы", - предложил МИД.

Зарубежные лидеры комментируют информацию о смерти Навального.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "очень опечален" этими сообщениями. Премьер Испании Педро Санчес призвал "прояснить обстоятельства кончины".

Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования родным и близким Навального и напомнил, что по мнению ЕС, тот "сражался за свободу и демократию".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по сообщениям западных СМИ, заявил, что РФ "предстоит ответить на серьезные вопросы" в связи со смертью Навального.