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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путину доложили о смерти Навального

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что главе государства доложили о смерти Алексея Навального.

"Президенту доложено", - сказал он журналистам.

Путин сейчас находится в Челябинске. Песков уже говорил журналистам, что о случившемся "из Москвы было доложено".

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа ранее сообщило УФСИН по региону. В пресс-релизе было сказано, что осужденному внезапно стало плохо после прогулки, он потерял сознание, врачи колонии вызвали скорую, реанимировать его не удалось.

Для выяснения причины смерти в Харп направится специальная комиссия центрального аппарата ФСИН.

Управление Следственного комитета по ЯНАО инициировало по факту процессуальную проверку.

Дмитрий Песков Челябинск Алексей Навальный Владимир Путин
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