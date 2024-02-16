СК проведет процессуальную проверку по факту смерти Навального

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - По факту смерти Алексея Навального организована процессуальная проверка, сообщило управление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в пресс-релизе.

О том, что Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. Из пресс-релиза следует, что после прогулки осужденный "почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание". К нему прибыли медики из колонии, вызвали скорую помощь, реанимация результата не дала, врачи скорой констатировали его смерть. Причины смерти устанавливаются.

В связи со случившимся в ИК-3 направится комиссия из центрального аппарата ФСИН.

"В соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями, то есть не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которым ФСИН руководствуется", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.