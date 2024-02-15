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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В Думу внесен законопроект о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их аккаунтах в соцсетях и на других интернет-площадках, внесен в Госдуму, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

В РоссииВолодин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентовВолодин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентовЧитать подробнее

"Законопроект о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках внесён в Госдуму, он будет рассмотрен в приоритетном порядке", - цитирует слова Володина в четверг пресс-служба Госдумы.

По словам спикера, "те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах".

Ранее Володин заявлял, что в Думе разрабатывают меры для того, чтобы лишить иностранных агентов любых доходов в России.

По словам Володина, парламентариям "поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний".

Вячеслав Володин Госдума
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