Путин получил первые доклады о завершении операции в Авдеевке в 4 утра в пятницу

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 4 утра 17 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента", - сказал он.

Тогда, по словам Пескова, Шойгу и Герасимов доложили, что "операция фактически завершена".

"В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами", - сообщил Песков.

Уже во второй половине дня Шойгу и Герасимов, как отметил Песков, доложили президенту о том, что "операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль город".