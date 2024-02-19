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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

В Кремле сообщили, что расследование обстоятельств смерти Навального ведется

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Расследование обстоятельств смерти Алексея Навального ведется, но результаты еще неизвестны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (расследование - ИФ) ведется, выполняются все необходимые действия в этой связи. Но пока результатов этого расследования не было обнародовано и, собственно, о них неизвестно", - сказал Песков журналистам в понедельник.

На вопрос, заинтересован ли Кремль в проведении тщательного расследования по этому поводу, он ответил: "Выполняются те действия, которые предусмотрены в соответствии с законодательством России".

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что процедура выдачи тела Навального его родственникам не входит в компетенцию Кремля.

На вопрос журналистов, известно ли Пескову, когда могут завершиться все процедуры, связанные с выдачей тела Навального родственникам, он сказал: "Нет, это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента".

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии.

На вопрос журналистов, какой была реакция президента РФ Владимира Путина на смерть Навального, Песков сказал: "Мне нечего добавить к тому, что сказано по этой теме".

Песков уточнил, что президент РФ пока публично не высказывался в связи со смертью Навального.

Дмитрий Песков Алексей Навальный
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