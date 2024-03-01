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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

ОНК Ямала не нашла нарушений в колонии, где скончался Навальный

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе плановой проверки колоний ИК-3 и ИК-18 в поселке Харп в пятницу не обнаружила нарушений, тема смерти Алексея Навального не поднималась, сообщил "Интерфаксу" председатель ямальской ОНК Данила Гонтарь.

"Да, прошла проверка и ИК-3, и ИК-18 в Харпе. Результаты - особо ничем не отличающиеся от предыдущих. Проверили условия, дали рекомендации. Существенных нарушений не было", - отметил Гонтарь.

ОНК, по его словам, посетила не только отряды, но и ШИЗО и другие помещения, в том числе производства и магазин. Были даны рекомендации в части материально-технического обеспечения, но не критичные.

Гонтарь подчеркнул, что питание в колониях в Харпе хорошее: помимо основного пять диетических видов питания. В магазине при колонии широкий ассортимент продуктов, в том числе свежие фрукты, а цены даже чуть ниже, чем в самом поселке.

В конце прошлого года в ИК-3 был обновлен стоматологический кабинет.

"Более 90% лиц, подлежащих трудоустройству, трудоустроено", - сказал Гонтарь.

По его словам, состоялось "очень много бесед с людьми", жалоб не было.

На вопрос, обсуждалась ли тема смерти Навального при проверке ИК-3, Гонтарь ответил: "Нет, эта тема не поднималась".

Как сообщалось, ОНК намеревалась проверить колонии в январе, но по ряду причин это плановое посещение было перенесено и состоялось сейчас.

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти Навального, отбывавшего наказание в ИК-3 в Харпе. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.

ОНК Ямал ФСИН Ямало-Ненецкий автономный округ Алексей Навальный
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