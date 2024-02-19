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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2024 года представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов, определив источники его финансирования.

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Поручение дано по итогам рабочей поездки Путина в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10-11 января, сказано на сайте Кремля.

Ранее в феврале первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил сформировать до 1 июня новый федеральный проект по развитию аэродромной инфраструктуры в период 2025-2030 годов.

Сейчас ремонт аэродромов финансируется преимущественно в рамках федпроекта "Развитие региональных аэропортов", который является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). В федеральном бюджете на 2024 год на этот проект заложено 40,2 млрд рублей, на 2025 и 2026 годы - значительно меньше, 5,3 млрд и 9,4 млрд рублей. соответственно.

В ноябре глава Росавиации Дмитрий Ядров просил премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность продления КПМИ "с точки зрения реконструкции взлетно-посадочных полос" до 2030 года. Мишустин в свою очередь заявил, что для строительства и реконструкции ВПП нужно активнее привлекать частный бизнес. Позднее, в январе, глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у Путина предложил создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов. Президент одобрил идею, отметив, что "надо понять источники финансирования".

Тема ремонта аэродромов в условиях сокращения бюджетного финансирования обсуждалась на прошедшем в феврале форуме гражданской авиации NAIS-2024. Один из названных там возможных источников наполнения "аэропортового" фонда - целевой сбор с пассажиров, который бы включался в стоимость билетов. Помимо этого, рассматривается схема концессионных соглашений с частными инвесторами, при которой существенную часть финансирования берет на себя государство, выделяя капитальные гранты.

По информации Росавиации, всего до 2030 года требуется реконструкция и капитальный ремонт 111 действующих аэродромов.

Андрей Белоусов Владимир Путин Минтранс Росавиация Дмитрий Ядров Виталий Савельев
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