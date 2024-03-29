Белоусов призвал ускорить создание фонда для финансирования аэродромов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Работа по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов в России должна быть завершена в ближайшее время, заявил на коллегии Минтранса первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Хочу напомнить, что президент поручил представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры аэродромов. Прошу всех, кто участвует в данной работе, завершить организацию фонда в ближайшее время", - сказал он.

В соответствии с поручением, нужно провести модернизацию не менее 75 аэропортов, на что должно быть направлено 250 млрд рублей, добавил он.

"В первоочередном порядке должны быть реализованы проекты по развитию аэродромной инфраструктуры, которые не были завершены или были исключены из действующего Комплексного плана модернизации инфраструктуры. Речь идет о 22 проектах, 17 из которых - в Арктической зоне или на Дальнем Востоке. А также - о проектах развития аэропортов, по которым имеются поручения президента и проектная документация. В том числе - Кемерово, Геленджик, Новосибирск, Калининград, Минеральные Воды, Красноярск, Иркутск, Омск, Магадан, Барнаул, Владивосток", - заявил Белоусов.

По словам главы Минтранса Виталия Савельева, всего в стране 228 аэродромов. К 2030 году эта цифра увеличится до 242, а капремонта и реконструкции требуют 116.

"75 из них мы будем решать за счет 250 млрд руб. прямого бюджетного финансирования. Также мы развиваем сейчас условия государственно-частного партнер‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ства в строительстве аэропортов. Плюс к этому у нас создается, сейчас проходит согласование, фонд для того, чтобы осуществлять капитальный ремонт аэродромов", - сказал Савельев.

Представить предложения по созданию фонда президент Владимир Путин поручал до 31 марта 2024 года.

Сейчас ремонт аэродромов финансируется преимущественно в рамках федерального проекта "Развит‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ие региональных аэропортов", который является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). В федеральном бюджете на 2024 год на этот проект заложено 40,2 млрд рублей, на 2025 и 2026 годы - значительно меньше, 5,3 млрд и 9,4 млрд рублей соответственно.

В ноябре глава Росавиации Дмитрий Ядров просил премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность продления КПМИ "с точки зрения реконструкции взлетно-посадочных полос" до 2030 года. Мишустин в свою очередь заявил, что для строительства и реконструкции ВПП нужно активнее привлекать частный бизнес. Позднее, в январе, глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у Путина предложил создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов. Президент одобрил идею, отметив, что "надо понять источники финансирования".

Тема ремонта аэродромов в условиях сокращения бюджетного финансирования обсуждалась на прошедшем в феврале форуме гражданской авиации NAIS-2024. Один из названных там возможных источников наполнения "аэропортового" фонда - целевой сбор с пассажиров, который бы включался в стоимость билетов. Помимо этого, рассматривается схема концессионных соглашений с частными инвесторами, при которой существенную часть финансирования берет на себя государство, выделяя капитальные гранты.

По информации Росавиации, всего до 2030 года требуется реконструкция и капитальный ремонт 111 действующих аэродромов. На эти проекты необходимо 383 млрд рублей.