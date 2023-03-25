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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

СКР возбудил дело против экономиста Сонина по статье о фейках про российскую армию

СКР возбудил дело против экономиста Сонина по статье о фейках про российскую армию
Константин Сонин
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Москве возбудили уголовное дело о распространении дезинформации о деятельности российской армии против бывшего главы факультета экономических наук НИУ ВШЭ Константина Сонина.

Как сообщила журналистам официальный представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, подозреваемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).

По словам Ивановой, фигурант, который находится за рубежом, разместил в своем телеграм-канале публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции.

Имени подозреваемого она не назвала. "В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск", - сказала Иванова.

Между тем, по данным информированного источника "Интерфакса", это российский экономист, профессор Чикагского университета, бывший научный руководитель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Константин Сонин.

Константин Сонин СКР
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