Адвокат сообщила о сердечном приступе у обвиняемого в госизмене ученого Маслова

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в госизмене 77-летний новосибирский ученый, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) Анатолий Маслов, процесс по делу которого проходит в Санкт-Петербурге, перенес сердечный приступ, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Динзе.

"У него был сердечный приступ, его стабилизировали медикаментозно, не госпитализировали, (медики - ИФ) предупредили, что может быть рецидив", - сказала она.

Адвокат сообщила, что на процессе в настоящее время свои доводы представляет защита. Процесс, по ее мнению, завершится не ранее конца февраля или начала марта.

"Вину мы не признаем", - отметила она.

Как сообщалось, Маслов был задержан в конце июня 2022 года. В августе 2022 года также по подозрению в госизмене был арестован директор ИТПМ Александр Шиплюк. Затем оба ученых были этапированы в СИЗО "Лефортово" в Москве.

В ИТПМ Шиплюк возглавляет лабораторию "Гиперзвуковые технологии", Маслов занимался исследованиями в области аэрогазодинамики.

Кроме того, уголовное дело о госизмене расследуется в отношении главного научного сотрудника ИТПМ Валерия Звегинцева и доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина.

Звегинцев находится под домашним арестом, Галкин – в СИЗО. Оба ученых являются соавторами по публикации в иранском научном журнале на тему газовой динамики.

Звегинцев – основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" ИТПМ, занимающейся гиперзвуковыми технологиями.

Институт теоретической и прикладной механики имени Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых - гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.