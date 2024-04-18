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Петербургского физика осудили на семь лет за госизмену

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга признал местного жителя виновным в госизмене, сообщает в четверг руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Леонидовича Куранова, признанного виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). (...) Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. рублей", - написала Лебедева в своем телеграм-канале.

Она отметил, что этот срок меньше минимального, предусмотренного статьей 275 УК РФ, в связи с применением статьи 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), что, по закону, возможно при наличии исключительных обстоятельств.

Дело слушали в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно". Материалы рассмотрели за два судебных заседания, добавила Лебедева.

Согласно открытым источникам, Куранов - физик, профессор, доктор технических наук, автор более 120 научных трудов, в том числе в области гиперзвуковых технологий. Он работал в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете.

Петербург Александр Куранов
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