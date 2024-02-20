Принят закон о выплатах, которые не будут учитываться при расчете дотаций местным бюджетам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому при определении дотационности муниципального образования не будут учитываться направленные ему из центра выплаты стимулирующего характера; норма заработает с 2024 года.

Правительство внесло законопроект № 517109-8 в палату в декабре 2023 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом (БК), в зависимости от уровня дотационности муниципальных образований на муниципалитет могут накладываться ограничения, предъявляться дополнительные требования. При расчете уровня дотационности учитываются все полученные муниципальным образованием дотации.

"Поскольку больший объем дотаций обеспечивает более высокий уровень дотационности и, соответственно, увеличение дополнительных ограничений для муниципального образования и требований к нему при осуществлении бюджетного процесса, муниципальные образования не заинтересованы в получении дотаций стимулирующего (поощрительного) характера", - говорится в пояснительной записке.

Авторы документа предлагают исключить из расчетов дотации местным бюджетам, выданные для содействия достижению наилучших значений показателей, в том числе показателей социально-экономического развития муниципальных образований.

В расчеты также не будут включены поощрения за лучшие практики местного самоуправления, эта норма была добавлена ко второму чтению.

Ранее Минфин при подготовке этого законопроекта сообщал, что в 2022 году в группу дотационности с уровнем менее 5% входило 18,4% от общего количества муниципальных образований. В группу с уровнем дотационности от 5% до 19,9% входило 21,7% муниципальных образований, от 20% до 49,9% - 34,3%, от 50% - 25,6% муниципальных образований. "Объем иных дотаций в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований в 2022 году составил 4,2 млрд рублей", - говорилось в пояснительной записке Минфина.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом исполнение бюджетов в 2024 году будет вестись с учетом обновленных положений Бюджетного кодекса.