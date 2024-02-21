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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Из РФ выдворят 60 нелегальных мигрантов после рейда в Подмосковье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили шесть десятков иностранцев в Одинцовском округе Московской области, находящихся в стране нелегально, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

"В результате рейда по информационным учетным базам проверено 110 жильцов - граждан из стран Ближнего Востока и Азии. В отношении 60 иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны", - сказала Петрова журналистам.

Она пояснила, что нарушения миграционного законодательства были выявлены в ходе проверки общежития в поселении Новоивановское сотрудниками Управления по вопросам миграции подмосковного главка МВД совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД.

Подмосковье Татьяна Петрова МВД РФ
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